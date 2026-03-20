 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagne va réduire la TVA sur les carburants à 10%-SER
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 10:21

L'Espagne va abaisser vendredi la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les carburants dans le cadre de mesures visant à amortir l'impact économique du conflit au Moyen-Orient, a rapporté la station de radio SER, citant des sources proches du dossier.

Madrid devrait réduire la TVA sur les carburants à 10%, contre 21% actuellement, précise la radio espagnole.

Le gouvernement prévoit également de suspendre les droits d'accise sur les hydrocarbures, ce qui entraînerait une baisse immédiate du prix du diesel et de l'essence comprise entre 0,30 et 0,40 euro par litre, a-t-elle ajouté.

Enfin, la taxe de 5% sur la consommation d'électricité sera supprimée, selon la SER.

Interrogé par Reuters, un porte-parole du gouvernement espagnol a refusé de commenter. Une conférence de presse du gouvernement est prévue à 11h00 (10h00 GMT).

En début de semaine, les ministres espagnols ont déclaré que des mesures seraient prises pour venir en aide aux secteurs économiques les plus exposés à la crise. Selon le gouvernement, la forte production d'énergie renouvelable dans le pays atténue l'exposition de l'Espagne à la flambée des prix du pétrole.

DES MESURES TEMPORAIRES AU NIVEAU EUROPÉEN

Comme l'Espagne, de nombreux pays européens envisagent de prendre des mesures pour limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont appelé jeudi à prendre des mesures temporaires pour atténuer la flambée des prix, notamment en recourant à des baisses d'impôts sur l'énergie et à des subventions.

La dépendance de l'UE aux importations énergétiques fait que le bloc est très exposé à la hausse des prix entraînée par la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Jeudi, l'Italie, a débloqué quelque 417,4 millions d'euros pour réduire les droits d'accise sur les carburants jusqu'au 7 avril. Selon le décret approuvé par Rome, les droits d'accise sur l'essence et le diesel sont ramenés de 672,90 euros à 472,90 euros pour 1.000 litres.

En France, aucune mesure de réduction des taxes pesant sur le pétrole ou sur le gaz n'est pour l'heure envisagée.

"Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle, en revanche, on entend les difficultés", a déclaré jeudi la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon.

(Rédigé par Emma Pinedo et Victoria Waldersee ; rédigé par David Latona ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
109,93 USD Ice Europ +2,17%
Pétrole WTI
95,69 USD Ice Europ -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump présente la guerre et la mort en Iran... comme un jeu vidéo
    Donald Trump présente la guerre et la mort en Iran... comme un jeu vidéo
    information fournie par France 24 20.03.2026 11:41 

    Dans la presse, ce vendredi 20 mars, le prix de la guerre en Iran inquiète. Le président américain Donald Trump tente de justifier le conflit avec une campagne de communication qui mêle la guerre et les jeux vidéo. Une ancienne soldate américaine pourrait inspirer ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.03.2026 11:10 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC : * FEDEX

  • Des fidèles musulmans assistent à la prière matinale de l'Aïd el-Fitr dans la rue Salah al-Din, après que la police les a empêchés de s'approcher des remparts de la vieille ville de Jérusalem, le 20 mars 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )
    A Jérusalem, un Aïd "triste et douloureux" sans accès à la mosquée Al-Aqsa
    information fournie par AFP 20.03.2026 11:09 

    "En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite

  • Combinaison d'images réalisée le 17 mars 2026 avec le maire écologiste sortant Grégory Doucet (G) et le candidat soutenu par la droite et le centre Jean-Michel Aulas ( AFP / JOEL SAGET )
    A Lyon, fin de campagne rugueuse pour un scrutin indécis
    information fournie par AFP 20.03.2026 10:59 

    Accusations de mensonges, "poison démocratique", "droite réactionnaire", "fakenews" : le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et son rival Jean-Michel Aulas ont multiplié les échanges rugueux à la fin d'une campagne âpre pour un scrutin serré. Revenu de très ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank