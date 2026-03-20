L'Espagne va réduire la TVA sur les carburants à 10%-SER

L'Espagne va abaisser vendredi la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les carburants dans le cadre de mesures visant à amortir l'impact économique du conflit au Moyen-Orient, a rapporté la station de radio SER, citant des sources proches du dossier.

Madrid devrait réduire la TVA sur les carburants à 10%, contre 21% actuellement, précise la radio espagnole.

Le gouvernement prévoit également de suspendre les droits d'accise sur les hydrocarbures, ce qui entraînerait une baisse immédiate du prix du diesel et de l'essence comprise entre 0,30 et 0,40 euro par litre, a-t-elle ajouté.

Enfin, la taxe de 5% sur la consommation d'électricité sera supprimée, selon la SER.

Interrogé par Reuters, un porte-parole du gouvernement espagnol a refusé de commenter. Une conférence de presse du gouvernement est prévue à 11h00 (10h00 GMT).

En début de semaine, les ministres espagnols ont déclaré que des mesures seraient prises pour venir en aide aux secteurs économiques les plus exposés à la crise. Selon le gouvernement, la forte production d'énergie renouvelable dans le pays atténue l'exposition de l'Espagne à la flambée des prix du pétrole.

DES MESURES TEMPORAIRES AU NIVEAU EUROPÉEN

Comme l'Espagne, de nombreux pays européens envisagent de prendre des mesures pour limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont appelé jeudi à prendre des mesures temporaires pour atténuer la flambée des prix, notamment en recourant à des baisses d'impôts sur l'énergie et à des subventions.

La dépendance de l'UE aux importations énergétiques fait que le bloc est très exposé à la hausse des prix entraînée par la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Jeudi, l'Italie, a débloqué quelque 417,4 millions d'euros pour réduire les droits d'accise sur les carburants jusqu'au 7 avril. Selon le décret approuvé par Rome, les droits d'accise sur l'essence et le diesel sont ramenés de 672,90 euros à 472,90 euros pour 1.000 litres.

En France, aucune mesure de réduction des taxes pesant sur le pétrole ou sur le gaz n'est pour l'heure envisagée.

"Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle, en revanche, on entend les difficultés", a déclaré jeudi la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon.

(Rédigé par Emma Pinedo et Victoria Waldersee ; rédigé par David Latona ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)