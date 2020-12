Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne revoit en hausse les chiffres de la mortalité liée au coronavirus Reuters • 10/12/2020 à 16:58









MADRID, 10 décembre (Reuters) - Les autorités espagnoles ont nettement revu en hausse jeudi le nombre de décès liés au coronavirus sur la période de mars à mai, aboutissant à chiffre supérieur de 70% aux données fournies alors. Fin mai, le bilan du ministère de la Santé faisait état de 27.127 décès liés au COVID-19. Après révision par l'Institut national de la statistique (INE), ce nombre est passé à 47.019. L'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la première vague pandémique. D'après les données révisées de l'INE, le pays approchait fin mars les 900 décès quotidiens. Interrogée sur les raisons de cette révision, une porte-parole du ministère de la Santé a mis en avant l'existence de différents systèmes de remontées des données. L'opposition conservatrice y voit elle la volonté du gouvernement de coalition du socialiste Pedro Sanchez de masquer les chiffres véritables de l'épidémie. "L'Espagne ne mérite pas un gouvernement qui ment et dissimule des décès Covid", a commenté Pablo Casado, chef de file du Parti populaire (PP). "L'INE confirme ce que nous savions et dénoncions déjà." (Nathan Allen version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

