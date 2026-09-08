L'Espagne ouvre les souscriptions pour une émission d'obligations vertes à 20 ans ; la demande dépasse les 55 milliards d'euros

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Le Trésor espagnol a annoncé mardi avoir ouvert le livre d'ordres pour une émission syndiquée d'obligations vertes à 20 ans, arrivant à échéance en juillet 2047.

* La demande initiale a dépassé les 55 milliards d'euros pour une émission qui devrait lever environ 4 milliards d'euros, a précisé le Trésor.

* La fourchette de prix indicative a été fixée à environ 10 points de base au-dessus de l’obligation espagnole à 3,45% échéant en juillet 2043, a indiqué le service d’information sur les marchés financiers IFR.

* Le Trésor a déclaré que le carnet d'ordres témoignait d'un fort engouement des investisseurs pour la dette souveraine espagnole et reflétait la confiance persistante du marché dans l'économie espagnole.

* Cette obligation est émise dans le cadre du programme espagnol d’obligations vertes, qui finance des dépenses respectueuses de l’environnement.

* Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Santander ont été sélectionnés comme chefs de file.

* La fixation du prix de l'opération est attendue dans le courant de la journée de mardi.