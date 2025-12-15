L'Espagne inflige une amende de 75 millions de dollars à Airbnb pour des locations sans licence

Le ministère espagnol des droits des consommateurs a infligé à la société de location de vacances Airbnb ABNB.O une amende de 64 millions d'euros (75 millions de dollars) pour avoir fait de la publicité pour des logements touristiques sans licence, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

L'amende intervient après que l'entreprise a retiré en juillet 65 000 annonces qui, selon le ministère, enfreignaient ses règles.

Airbnb n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'amende peut faire l'objet d'un recours en justice.

Le gouvernement espagnol de gauche, ainsi que certains conseils municipaux et autorités régionales, ont sévi contre les locations touristiques via des sites tels qu'Airbnb et Booking.com BKNG.O , que beaucoup d'Espagnols accusent de créer un excès de tourisme et de faire grimper le coût du logement.

(1 dollar = 0,8517 euro)