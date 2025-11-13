L'Espagne inflige une amende de 5,8 millions de dollars à X, propriété d'Elon Musk, dans une affaire de publicité pour les cryptoactifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité espagnole de surveillance des marchés boursiers a infligé une amende de 5 millions d'euros (5,8 millions de dollars) à la plateforme de médias sociaux X, propriété d'Elon Musk, pour n'avoir pas vérifié qu'une société de cryptoactifs qui utilisait X à des fins publicitaires avait l'autorisation de fournir des services d'investissement.

L'amende, datée du 3 novembre, a été publiée au bulletin officiel espagnol jeudi.

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel. L'amende peut faire l'objet d'un recours devant la Haute Cour d'Espagne.

Madrid a pris des mesures pour réglementer la publicité rampante des crypto-actifs en 2022, en chargeant l'organisme de surveillance CNMV d'examiner les campagnes de masse et de s'assurer que les investisseurs sont conscients des risques encourus.

"(La CNMV a décidé d'imposer une amende à Twitter International Unlimited Company... pour avoir manqué à ses obligations de vérifier si Quantum AI était autorisée à fournir des services d'investissement par la CNMV et si Quantum AI figurait sur la liste des entités mises en garde par la CNMV ou par des organismes de surveillance étrangers", indique le document.

(1 $ = 0,8575 euros)