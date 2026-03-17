L'espace aérien des Émirats arabes unis est brièvement fermé en raison d'une menace de missiles et de drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les fermetures de vols, les plans de British Airways, le contexte de l'incident de l'aéroport de Dubaï et un graphique)

Les Émirats arabes unis ont brièvement fermé leur espace aérien mardi en réponse aux menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran. Il s'agit de la deuxième journée consécutive de perturbation de l'aviation après l'incendie provoqué par un drone près de l' aéroport de Dubaï lundi.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui en est à sa troisième semaine, a plongé l'aviation mondiale dans la tourmente, avec des vols annulés, reprogrammés et déroutés, alors que la majeure partie de l'espace aérien du Moyen-Orient reste fermée par crainte d'attaques de missiles et de drones.

De nombreuses compagnies aériennes basées dans le Golfe n'ont assuré qu'une fraction de leurs vols d'avant-guerre, même si Emirates, basée à Dubaï, a connu moins d'annulations que d'autres. La fermeture de lundi a provoqué une forte baisse, selon les données de Flightradar.com, qui ne disposait pas encore de données pour mardi.

La guerre a perturbé les voyages via la région très fréquentée du Golfe, plaque tournante mondiale entre l'Europe et l'Asie, a fait grimper les prix des carburants et des billets , a affecté les flux de marchandises tels que les médicaments essentiels et a chamboulé les projets de vacances .

L'autorité générale de l'aviation civile des Émirats arabes unis a déclaré que les vols étaient revenus à la normale mardi, après avoir annoncé la fermeture temporaire de l'espace aérien, a rapporté l'agence de presse nationale WAM.

GAGNANTS ET PERDANTS PARMI LES COMPAGNIES AÉRIENNES ET LES DESTINATIONS DE VACANCES

La guerre a touché les grands groupes aériens de la région, notamment Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai et d'autres.

La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE s'attend à ce que la domination de ces transporteurs du Golfe sur les routes asiatiques soit réduite par le conflit, a déclaré son directeur général Carsten Spohr au magazine économique Manager Magazin dans une interview publiée mardi.

En signalant qu'il faudrait des semaines, voire des mois, pour que l'espace aérien du Moyen-Orient revienne à la normale, British Airways, qui appartient à IAG, a prolongé l'annulation de ses vols vers Dubaï, Bahreïn et Tel Aviv jusqu'en juin et ajoute des liaisons dans d'autres régions.

La compagnie aérienne ajoute des vols vers des destinations telles que Singapour et Bangkok, en réponse au conflit au Moyen-Orient. Elle a ajouté que de plus en plus de clients recherchaient des "escapades alternatives" dans des endroits tels que les Caraïbes.

"Nous savons qu'il existe une demande à court terme en raison de la situation au Moyen-Orient", a déclaré Neil Chernoff, directeur de la planification et de la stratégie de British Airways, dans un communiqué.

"Pour aider les clients à trouver d'autres itinéraires à partir de destinations populaires, nous avons déjà lancé des vols supplémentaires, et nous continuerons à surveiller la demande des clients et à ajouter des vols à notre programme si nous sommes en mesure de le faire."