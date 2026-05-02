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Chine: 24,8 millions de voyageurs ont pris le train le 1er mai, un record
information fournie par AFP 02/05/2026 à 12:44

Des passagers s'apprêtent à prendre le train à Shanghai le 30 avril 2026 ( AFP / JADE GAO )

Des passagers s'apprêtent à prendre le train à Shanghai le 30 avril 2026 ( AFP / JADE GAO )

Le réseau ferroviaire chinois a battu un nouveau record de fréquentation le vendredi 1er mai, avec 24,8 millions de passagers recensés sur cette seule journée, a annoncé samedi l'entreprise publique China Railway.

Quelque 19,7 millions de trajets supplémentaires sont attendus samedi, a indiqué le groupe dans un message publié sur le réseau social WeChat.

Au total, 117 millions de billets de train ont déjà été vendus pour les vacances de la Fête du Travail, qui se poursuivent jusqu'à mardi -- preuve d'un tourisme intérieur dynamique.

Ces chiffres laissent entrevoir une possible reprise des dépenses de consommation, fragiles dans la deuxième économie mondiale depuis la pandémie de Covid-19.

Confrontée à une consommation atone et à une crise immobilière, la Chine s'est appuyée ces dernières années sur ses exportations pour soutenir sa croissance économique, en dépit d'une série de mesures destinées à stimuler la consommation intérieure.

Le nombre de voyages en train enregistrés cette année le 1er mai était supérieur de 1,7 million à celui de 2025.

Le réseau ferroviaire avait prévu des milliers de trains supplémentaires pour répondre à la demande pendant les vacances, a indiqué China Railway.

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