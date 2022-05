L'Esma lance sa consultation sur les notifications des activités transfrontalières des fonds

(NEWSManagers.com) - Le superviseur européen des marchés financiers (Esma) a lancé, ce 17 mai, sa consultation publique sur les informations et modèles à utiliser par les parties prenantes pour informer les régulateurs de leurs activités de gestion et de marketing transfrontalières répondant aux directives européennes Ucits et AIFM.

Ces standards techniques ont pour but de faciliter le processus de notification des activités de gestion et de marketing transfrontalières des fonds Ucits et alternatifs par l'harmonisation des informations à transmettre et le développement de modèles communs de notification. La consultation doit se terminer le 9 septembre 2022.