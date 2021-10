L' ESG comporte un risque politique, reconnaissent les dirigeants de la gestion d' actifs

(NEWSManagers.com) - Invités du GIF 2021 de L'Agefi, plusieurs CEO ont reconnu devoir jongler entre les sujets sensibles, comme la situation en Chine ou le nucléaire, et leur volonté de s'impliquer pleinement dans l'ESG.

L'ESG est devenu un incontournable de la gestion d' actifs, mais sa mise en place compte encore de nombreux risques, notamment politiques, selon les dirigeants interrogés hier lors du panel des CEO du Global Invest Forum, qui s' est tenu à L' intercontinental Opéra à Paris.

La gestion ESG est aujourd' hui la principale priorité de Valérie Baudson, la directrice générale d' Amundi, qui déclare avoir plus de 800 milliards d' euros d' encours sous ce format. Mais cette tendance doit coexister avec la croissance des marchés émergents, et principalement de leurs classes moyennes et leurs flux d' épargne. " Je suis convaincue que les perspectives des marchés chinois et indiens sont fantastiques. Ce n' est pas le moment de partir de Chine. Nous avons d' excellentes relations avec nos partenaires" , a-t-elle indiqué, en faisant référence aux joint-ventures en Inde avec State Bank of India et en Chine avec Bank of China et Agricultural Bank of China.

Cependant, certains acteurs admettent une difficulté à répondre en même temps aux impératifs commerciaux et à ceux ESG. " Peut-on être présent en Chine lorsqu' on veut voir les normes ESG être appliquées ? Mais est-ce même faisable de ne pas être présent en Chine ?" , s' est ainsi interrogé Andre Snellen, le président de Pensioenfonds Detailhandel, le fonds de pension du secteur commercial des Pays-Bas.

Cet équilibre, qui implique désormais les sociétés de gestion dans le débat public, les place également sous le regard scrutateur de la presse et de l' opinion publique. Le risque de greenwashing guette, et certains grands noms comme DWS ont déjà été touchés.

Pour Richard Bruyère, le fondateur de la société de conseil Indefi, l' ESG n' a pas de définition légale. Il n' existe donc pas à proprement parler de greenwashing. Pour lui, les sociétés devraient avant tout " dire ce qu' elles font et faire ce qu' elles disent" . Un point de vue abondé par Sandro Pierri, le directeur général de BNP Paribas AM, qui rappelle toutefois l' urgence de standardiser certaines données en matière d' ESG. La mise en place de cadres et de normes en matière d' ESG comprend ;in fine un risque politique que les sociétés de gestion et les propriétaires d' actifs doivent gérer. " Nous ne devons pas être naïfs. Il y a encore beaucoup de débats politiques sur de nombreux domaines. Le nucléaire, au niveau européen, est incroyablement politique" , a pointé Valérie Baudson.