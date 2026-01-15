L'érosion de l'indépendance de la Fed serait "négative pour la note de crédit" des États-Unis, selon Fitch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une érosion majeure de l'indépendance de la Réserve fédérale serait négative pour la note de crédit des États-Unis, a déclaré jeudi le principal analyste souverain de Fitch, tout signe que la couronne de la première monnaie mondiale du dollar pourrait glisser étant le problème le plus critique.

L'indépendance de la Fed a été carrément mise sous les projecteurs cette semaine après que des procureurs américains ont lancé une enquête sur le directeur de la banque centrale, Jerome Powell, pour des dépassements de coûts dans les travaux de rénovation de son siège.

"Une situation de politisation complète d'une banque centrale serait négative pour le crédit", a déclaré James Longsdon, responsable des notations souveraines chez Fitch, expliquant qu'il s'agissait d'un principe qui s'appliquait à tous les pays, et pas seulement aux États-Unis.

"Ce qui compte pour la note (U.S.), c'est la conviction profonde de la force du dollar en tant que monnaie de réserve, et donc de la flexibilité financière des États-Unis."

"Ainsi, tout ce qui pourrait affaiblir matériellement le dollar serait négatif pour la notation", a déclaré M. Longsdon lors d'un entretien avec Reuters, ajoutant qu'il n'y avait aucun signe d'un tel affaiblissement à l'heure actuelle.