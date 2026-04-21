L'ère Ternus d'Apple laisse présager un regain d'intérêt pour le matériel et une poussée de croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apple pourrait intégrer l'IA dans ses appareils, sans pour autant lancer un produit dédié à l'IA

* Les investisseurs sont rassurés par la stratégie d'Apple malgré les défis de l'IA - analystes

* Ternus a supervisé plusieurs générations d'iPhone au cours de ses 25 années de carrière

(Ajout de commentaires sur l'IA aux paragraphes 8 et 9) par Rashika Singh et Harshita Mary Varghese

La nomination par Apple AAPL.O de John Ternus, chef du matériel de longue date, au poste de directeur général, est le signe d'un regain d'attention pour son cœur de métier, les appareils, et d'une concentration sur l'intégration des capacités d'IA dans les produits existants afin de soutenir la croissance, ont déclaré les analystes.

Ternus, un vétéran de 25 ans qui a supervisé le développement de produits clés, y compris plusieurs générations d'iPhone, prendra la barre en septembre, succédant à Tim Cook après plus d'une décennie de forte croissance qui a vu la valeur de marché d'Apple gonfler jusqu'à environ 4 000 milliards de dollars.

Alors qu'Apple a dû faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant le rythme de son déploiement de l'IA générative et a cédé sa position en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde à Nvidia NVDA.O , les analystes de Wall Street ont déclaré que le changement de direction montrait que son écosystème matériel existant restait au cœur de son histoire de croissance.

"Le marché sera réconforté par le fait que le nouveau directeur général a dirigé l'activité matériel d'Apple, qui reste le moteur du groupe. Cela indique une continuité plutôt qu'un pivot stratégique", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

OpenAI étudie un dispositif matériel axé sur l'IA avec l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, une initiative qui pourrait constituer une menace à long terme en remettant en question l'écosystème centré sur l'iPhone, qui est à la base de la croissance d'Apple.

Les actions d'Apple ont été multipliées par 20 au cours du mandat de Cook, soutenues non seulement par l'iPhone, mais aussi par une croissance régulière des services et des mises à niveau progressives de sa gamme de produits, un modèle que les analystes s'attendent à voir perdurer sous la direction de Ternus.

Le CV du prochain directeur général "parle de matériel, de logiciel et de silicium intégrés, ce qui est la compétence d'Apple, mais il ne correspond pas à une nouvelle catégorie d'appareils axés sur l'intelligence artificielle", a déclaré Ryan Shrout, président de la société d'analyse de données Signal 65.

"Le communiqué de presse d'Apple sur la succession ne mentionne pas une seule fois l'IA."

Ce point de vue suggère que la stratégie d'Apple en matière d'IA est plus susceptible de se concentrer sur l'intégration de capacités dans les appareils existants plutôt que de s'articuler autour d'un seul produit transformateur - même si la concurrence s'intensifie et que la pression s'accroît pour accélérer l'innovation.

Pour l'instant, les investisseurs semblent rassurés par le fait qu'Apple n'abandonne pas la formule qui a été à la base de son succès - pariant plutôt sur le fait que sa vaste base de clients, son expertise en matière de matériel et son innovation progressive continueront à stimuler la croissance, même sans un nouvel appareil centré sur l'IA.

"Sa nomination indique que le conseil d'administration d'Apple souhaite récupérer la réputation de l'entreprise en tant que grande société de produits, sans nécessairement annoncer un pivot vers une catégorie d'appareils spécifique", a déclaré Daniel Binns, directeur général mondial de la société de conseil Elmwood.

"L'idée de 'l'appareil qui fait la part belle à l'IA' est séduisante, mais prématurée."