L'équipementier automobile suédois Autoliv ne prévoit pas de croissance organique de ses ventes en 2026

Les actions d'Autoliv chutent de plus de 9 % en raison de prévisions plus faibles

Prévoit une marge bénéficiaire faible au premier trimestre, mais une amélioration pour les trimestres à venir

Prévoit une marge d'exploitation ajustée de 10,5 % à 11 % pour 2026

Le fabricant suédois d'équipements de sécurité automobile Autoliv ALIVsdb.ST a prédit vendredi qu'il n'y aurait pas de croissance organique des ventes en 2026 dans un contexte de stagnation de la production mondiale de véhicules, et que les marges du premier trimestre seraient inférieures à celles de l'année précédente, ce qui a entraîné une baisse de 9 % de ses actions. De nombreux constructeurs automobiles mondiaux sont en difficulté face à l'affaiblissement de la demande et à l'intensification de la concurrence, ce qui a des répercussions négatives sur leurs fournisseurs. Les prévisionnistes du secteur préviennent que la production automobile mondiale va ralentir en raison de l'incertitude tarifaire, de l'inflation élevée et de l'augmentation des coûts. Les actions d'Autoliv, le plus grand producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, étaient en baisse de près de 5 % à la bourse de Stockholm à 15 h 20 GMT, après avoir été stables avant la publication du rapport et avoir perdu jusqu'à 9 % après l'annonce.

Les analystes ont souligné que les perspectives pesaient sur l'action. Autoliv a prévu des ventes organiques du groupe à peu près stables cette année, affirmant que ses hypothèses pour 2026 prévoient une baisse de 1% de la production mondiale de véhicules légers (LVP), une mesure dont Autoliv dépend fortement et à laquelle elle se compare.

LA CHINE DEVRAIT PESER SUR LES MARGES

L'entreprise suédoise a généralement réussi à produire des résultats solides même lorsque le marché de l'automobile ralentit, surpassant régulièrement la production mondiale de véhicules légers grâce à une large base de clients et à l'expansion de sa part de marché avec les constructeurs automobiles chinois. "Les gens sont habitués à ce qu'Autoliv dépasse la production de véhicules légers d'au moins quatre points de pourcentage... mais maintenant ils ne prévoient qu'une surperformance de 1 % par rapport à l'année dernière, ce qui est une déception", a déclaré Hampus Engellau, analyste de Handelsbanken, à Reuters. Cependant, les constructeurs automobiles chinois ont généralement moins de dispositifs de sécurité dans leurs véhicules, ce qui se traduit par une répartition des ventes moins favorable pour Autoliv. Au quatrième trimestre de l'année dernière, le bénéfice d'exploitation ajusté d'Autoliv a chuté de 3,5 % pour atteindre 337 millions de dollars, ce qui correspond à peu près aux attentes. Autoliv a déclaré que les marges du premier trimestre seront affectées par une baisse attendue de la production chinoise de véhicules légers de près d'un million de véhicules, ainsi que par une baisse des revenus de l'ingénierie et par le fait qu'un gain provenant de la vente de son unité russe ne sera pas répété. "Malheureusement, la production de véhicules légers est négative, et nous n'y pouvons rien... mais en ce qui concerne nos propres capacités sur ce marché, nous sommes plutôt positifs", a déclaré Mikael Bratt, directeur général de l'entreprise, à Reuters. Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise s'attend à une marge d'exploitation ajustée d'environ 10,5 % à 11 %, dans le bas de la fourchette de ce que le consensus attendait, a déclaré Forbes Goldman, analyste chez Pareto.