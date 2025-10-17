 Aller au contenu principal
L'équipementier automobile Autoliv dépasse les prévisions de bénéfice d'exploitation au troisième trimestre
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Autoliv ALV.N , le plus grand producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation ajusté pour le troisième trimestre supérieur aux attentes du marché et a déclaré avoir récupéré environ 75% des coûts liés aux tarifs douaniers au cours du trimestre.

Valeurs associées

AUTOLIV
117,990 USD NYSE -2,64%
AUTOLIV SDR
1 161,750 SEK LSE Intl +6,68%
