L'équipe de prêts directs de Trea AM crée sa propre société de gestion

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire espagnol Trea Asset Management, racheté par Beka Finance en juillet, s'est séparé de son équipe de prêts directs, qui a décidé de lancer sa propre boutique de gestion, Zenon Asset Management.

Spécialisé sur la dette senior, Zenon AM a récupéré la gestion de deux fonds pour lesquels 130 et 300 millions d'euros avaient été levés et espère lancer un nouveau fonds en janvier. La firme investira en Espagne et au Portugal, principalement dans des opérations de financement visant à aider les entreprises familiales à croître et participer à la consolidation dans leurs marchés.