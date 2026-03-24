L'équipe de cricket IPL Royal Challengers Bengaluru vendue à un consortium pour 1,78 milliard de dollars

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Un consortium composé du groupe Aditya Birla, du groupe Times of India, de Bolt Ventures et de Blackstone BX.N a déclaré mardi qu'il avait acquis la franchise de la Premier League indienne Royal Challengers Bengaluru auprès de United Spirits, une filiale de Diageo, pour 1,78 milliard de dollars.