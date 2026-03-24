 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'équipe de cricket IPL Royal Challengers Bengaluru vendue à un consortium pour 1,78 milliard de dollars
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium composé du groupe Aditya Birla, du groupe Times of India, de Bolt Ventures et de Blackstone BX.N a déclaré mardi qu'il avait acquis la franchise de la Premier League indienne Royal Challengers Bengaluru auprès de United Spirits, une filiale de Diageo, pour 1,78 milliard de dollars.

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

BLACKSTONE
107,590 USD NYSE -1,60%
DIAGEO
1 362,000 GBX LSE -1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank