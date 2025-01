L'équipe d'investissement d'Origin Asset Management rejoint Jupiter AM

(AOF) - Jupiter Asset Management annonce que l'équipe d'investissement et les actifs d'Origin Asset Management, une société d'investissement internationale basée à Londres, ont été transférés à Jupiter le 21 janvier 2025. Ce transfert fait suite à l'annonce de l'acquisition le 3 octobre 2024. L'équipe est dirigée par Tarlock Randhawa et comprend Chris Carter, Nerys Weir, Ben Marsh et Ruairi Devery-Kavanagh.

Leur solide expérience repose sur un processus d'investissement basé sur l'utilisation d'une approche de sélection quantitative, combinant des algorithmes propriétaires avec une diligence raisonnable qualitative.

Cette intégration soutient la stratégie importante dédiée aux clients institutionnels de Jupiter AM et son expertise d'investissement sur les actions émergentes et d'autres stratégies actions multirégionales.