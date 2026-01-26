 Aller au contenu principal
L'Équateur annonce deux nouvelles émissions obligataires et indique que les détenteurs ont offert 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'un rachat connexe
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)

L'Équateur a annoncé lundi l'émission de nouvelles obligations à 8 et 13 ans, les investisseurs ayant offert quelque 4,6 milliards de dollars de ses obligations à taux progressif à échéance 2030 et 2035.

Le pays sud-américain a déclaré qu'il émettait deux nouvelles obligations en dollars américains, arrivant à échéance en 2034 et 2039, dans le cadre d'un accord visant à refinancer une partie de sa dette existante, avec Bank of America et Citi pour diriger la vente, selon les données de LSEG.

Le gouvernement a déclaré séparément qu'il avait reçu des offres pour 2,48 milliards de dollars, soit 81,6 %, de ses obligations à taux progressif 2030, et 2,12 milliards de dollars, soit 32,7 %, de ses obligations à taux progressif 2035, dans le cadre de son offre de rachat en numéraire.

Le gouvernement a déclaré qu'il annoncera le 27 janvier s'il accepte les offres, combien il dépensera pour chaque série, et si les offres seront calculées au prorata, le rachat restant conditionné à la clôture de la nouvelle émission d'obligations.

