L'Équateur annonce deux nouvelles émissions obligataires et indique que les détenteurs ont offert 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'un rachat connexe

L'Équateur a annoncé lundi l'émission de nouvelles obligations à 8 et 13 ans, les investisseurs ayant offert quelque 4,6 milliards de dollars de ses obligations à taux progressif à échéance 2030 et 2035.

Le pays sud-américain a déclaré qu'il émettait deux nouvelles obligations en dollars américains, arrivant à échéance en 2034 et 2039, dans le cadre d'un accord visant à refinancer une partie de sa dette existante, avec Bank of America et Citi pour diriger la vente, selon les données de LSEG.

Le gouvernement a déclaré séparément qu'il avait reçu des offres pour 2,48 milliards de dollars, soit 81,6 %, de ses obligations à taux progressif 2030, et 2,12 milliards de dollars, soit 32,7 %, de ses obligations à taux progressif 2035, dans le cadre de son offre de rachat en numéraire.

Le gouvernement a déclaré qu'il annoncera le 27 janvier s'il accepte les offres, combien il dépensera pour chaque série, et si les offres seront calculées au prorata, le rachat restant conditionné à la clôture de la nouvelle émission d'obligations.