L'épidémie de rougeole en Caroline du Sud pourrait prendre fin le 26 avril, selon un responsable des services de santé

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La Caroline du Sud pourrait déclarer la fin de l'épidémie de rougeole en cours d'ici le 26 avril si aucune autre infection n'est signalée, a déclaré le principal épidémiologiste de l'État lors d'une réunion d'information mercredi.