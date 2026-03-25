L'épidémie de rougeole en Caroline du Sud pourrait prendre fin le 26 avril, selon un responsable des services de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Caroline du Sud pourrait déclarer la fin de l'épidémie de rougeole en cours d'ici le 26 avril si aucune autre infection n'est signalée, a déclaré le principal épidémiologiste de l'État lors d'une réunion d'information mercredi.
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