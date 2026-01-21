L'épidémie de rougeole en Caroline du Sud pourrait durer des semaines, voire des mois, prévient l'épidémiologiste de l'État

L'épidémie de rougeole qui sévit actuellement en Caroline du Sud pourrait s'éterniser pendant des semaines, voire des mois , en raison de la lenteur de la vaccination, a averti mercredi l'épidémiologiste de l'État, alors que les nouvelles infections et les expositions du public augmentent le risque d'une propagation plus large .

l'épidémiologiste de l'État, Linda Bell, a déclaré aux journalistes lors d'une réunion d'information: "La trajectoire actuelle où nous voyons des cas à deux chiffres nouvellement identifiés chaque jour (...) est très préoccupante", ajoutant que l'épidémie pourrait se prolonger pendant "potentiellement plusieurs mois" si les comportements de protection n'évoluent pas.

Le département de la santé de Caroline du Sud a signalé mardi 646 cas de rougeole liés à l'épidémie, soit 88 de plus que vendredi, et au moins 538 personnes ont été placées en quarantaine après avoir été exposées au virus.

De nouvelles expositions publiques ont été signalées dans les universités de Clemson et d'Anderson.

L'épidémie, qui a débuté en octobre, est centrée sur la partie nord-ouest de l'État, qui comprend Greenville et Spartanburg.

Selon Mme Bell, bien que le taux de vaccination dans la communauté ait été encourageant au cours du premier mois de l'épidémie, il s'est ralenti depuis.

Selon elle, les familles invoquent diverses raisons pour ne pas se faire vacciner contre la rougeole, notamment des doutes quant à l'efficacité du vaccin, une hésitation générale à l'égard de la vaccination et l'exposition à des informations erronées sur les effets secondaires.