L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS PLOMBE LE BÉNÉFICE DE JPMORGAN (Reuters) - JPMorgan Chase a fait état mardi d'une baisse de plus des deux tiers de son bénéfice au premier trimestre, la pandémie de coronavirus et la chute des cours pétroliers ayant contraint la première banque américaine à augmenter ses provisions afin d'amortir une potentielle vague de défauts de paiements. Les provisions pour pertes sur crédits ont été multipliées par cinq à 8,3 milliards de dollars (7,5 milliards d'euros), les deux tiers des réserves de crédit supplémentaires ayant été prises pour les prêts à la consommation. "Compte tenu de la probabilité d'une récession assez sévère, il était nécessaire de constituer des réserves de crédit", a déclaré Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan. Le bénéfice net a reculé à 2,87 milliards de dollars, soit 0,78 dollar par action, contre 9,18 milliards de dollars au premier trimestre 2019. Le marché anticipait en moyenne 1,84 dollar par action selon des données IBES de Refinitiv bien qu'il soit possible que le périmètre considéré ne soit pas identique. La pandémie due au coronavirus a entraîné la fermeture temporaire de nombreuses entreprises aux Etats-Unis, mettant plus de 10 millions de personnes au chômage et entraînant la première économie du monde vers la récession. Le bénéfice de la banque américaine a été pénalisé par une charge de 951 millions de dollars dans ses activités de banque d'investissement. L'épidémie a fait plus de 115.000 morts et contaminé plus 1,8 millions de personnes à travers le monde, selon les calculs effectués par Reuters. (Anirban Sen et Elizabeth Dilts-Marshall, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

