L'épidémie à New York pourrait avoir atteint un plateau - Cuomo

6 avril (Reuters) - Les dernières données disponibles sur le nombre d'hospitalisations et de décès dus au COVID-19 à New York suggèrent que l'épidémie pourrait y avoir atteint un plateau, a déclaré lundi le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo. Lors d'un point de presse, Andrew Cuomo a également prolongé de deux semaines, jusqu'au 29 avril, la fermeture dans l'Etat des écoles et des commerces non-essentiels. "Ce n'est pas le moment de se relâcher", a-t-il dit. Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus s'élève désormais à 130.689 dans tout l'Etat, contre 122.031 la veille, a précisé le gouverneur démocrate. Le nombre de décès a quant à lui augmenté de 599 en 24 heures, pour atteindre 4.758 morts au total. Dimanche, le nombre de décès quotidien avait augmenté de 594, et samedi de 630. "Nous sommes potentiellement arrivés au plateau de l'épidémie, ou nous commençons à y arriver", a-t-il commenté. (Nathan Layne à Wilton, Connecticut et Barbara Goldberg à Maplewood, New Jersey, version française Jean-Stéphane Brosse)

