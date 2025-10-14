L'épicier Albertsons revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Albertsons ACI.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, misant sur une demande soutenue pour les produits alimentaires et pharmaceutiques essentiels malgré les budgets serrés des consommateurs.

La société s'attend à ce que son bénéfice annuel de base se situe entre 2,06 et 2,19 dollars par action, contre une fourchette de 2,03 à 2,16 dollars annoncée précédemment.