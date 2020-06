L' épargne solidaire signe une année 2019 record

(NEWSManagers.com) - 2019 a été une année record pour la finance solidaire, selon Finansol. Quelque trois milliards d' euros supplémentaires ont été déposés par les épargnants solidaires. C' est la meilleure année jamais réalisée en valeur absolue, selon le 18ème Baromètre de la finance solidaire de Finansol publié dans La Croix. L' encours global atteint 15,6 milliards d' euros, soit une hausse de 24 %. " Ces chiffres records s' expliquent en grande partie par la bonne santé des marchés financiers en 2019, qui a revalorisé les encours collectés sur les OPC " , observe Finansol.

L' épargne salariale solidaire constitue le principal vecteur d' épargne solidaire, avec 9,7 milliards d' euros d' encours (+21 %). Mais c' est l' épargne bancaire solidaire qui a connu la plus forte hausse annuelle (+29 %) à 5,1 milliards d' euros. L' encours de l' épargne collectée par les entreprises solidaires a augmenté de 25 % à 800 millions d' euros. Surtout, les financements solidaires ont quant à eux progressé de 23 % à 458 millions d' euros. Ils ont permis de créer ou consolider 42.000 emplois en 2019, d' accueillir 1.360 personnes dans des logements ou places d' hébergement, de soutenir plus de 66 acteurs du développement économique dans les pays en développement et de contribuer à l' approvisionnement de 25.155 foyers en électricité renouvelable.