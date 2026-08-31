L'EPA accorde 1,76 milliard d'exemptions relatives aux biocarburants et envisage de transférer ces obligations aux grands raffineurs

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* L'EPA a attribué 1,76 milliard de RIN au titre des dérogations accordées aux petites raffineries en 2025, soit environ le double de son estimation initiale

* L’agence prévoit de proposer de répercuter la différence entre les dérogations réelles et estimées sur les grandes raffineries en 2026 et 2027

* Cette décision vient couronner un lobbying intense mené par les géants pétroliers et la « Farm Belt » (ceinture agricole) et risque d’aggraver les tensions autour de la politique de Trump en matière de biocarburants

(Reformulation du paragraphe d'introduction, ajout des prix des crédits et de la réaction du secteur)

par Jarrett Renshaw et Siddharth Cavale

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a accordé lundi des exemptions aux petites raffineries représentant 1,76 milliard de crédits de carburant renouvelable pour l’année de conformité 2025 et a annoncé qu’elle proposerait de réaffecter les obligations faisant l’objet de ces dérogations aux grandes raffineries au cours des années à venir, une mesure susceptible d’aggraver les divisions au sein de l’industrie pétrolière concernant la politique en matière de biocarburants.

Cette décision vient couronner une semaine de lobbying intense mené par la « Farm Belt » (ceinture agricole) et les géants du pétrole concernant les demandes d’exemption en cours pour les petites raffineries, opposant les agriculteurs, qui craignent une baisse de la demande en cultures destinées aux biocarburants, aux raffineurs cherchant à être déchargés d’obligations de mélange coûteuses.

Ces dérogations ont été plus importantes que prévu. L’EPA prévoit également de transférer, dans les années à venir, les obligations dont les petites raffineries ont été exemptées – à savoir la production de biocarburants tels que l’éthanol issu du maïs ou de la canne à sucre et le biodiesel issu d’huiles et de graisses – vers les grands raffineurs.

Ces développements risquaient d’exacerber les tensions entre les puissants secteurs de l’énergie et de l’agriculture, alors que l’administration Trump cherche à faire baisser les prix des carburants sans s’aliéner les électeurs des États agricoles à l’approche des élections législatives de novembre.

La norme sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), établie par le Congrès, impose aux raffineurs et aux importateurs de carburants de mélanger des volumes spécifiques de carburants renouvelables à l’approvisionnement national en carburants destinés aux transports, ou d’acheter des crédits appelés « numéros d’identification des renouvelables » (RIN).

Les petites raffineries peuvent demander à être exemptées de ces exigences si leur respect leur causerait des difficultés économiques disproportionnées. Lorsque des installations bénéficient d’exemptions, l’EPA peut contraindre d’autres raffineurs à compenser la différence de production afin que le quota global de biocarburants produit pour l’année soit respecté.

L’EPA, qui gère ce programme, a subi des pressions politiques de la part des secteurs du raffinage et de l’agriculture quant à l’étendue à accorder à ces dérogations.

Lundi, l’EPA a annoncé avoir accordé des dérogations totales à 18 des 34 raffineries qui avaient sollicité une exemption de leurs obligations au titre de la norme sur les carburants renouvelables pour l’année de conformité 2025. L’agence a reporté la date de conformité pour 2025 au 1er septembre et sollicite actuellement une nouvelle prolongation.

Dans son communiqué, l’EPA a précisé avoir accordé des dérogations de 50 % à 11 raffineries, rejeté trois demandes et jugé deux autres non éligibles.

MARATHON ET CHEVRON BÉNÉFICIENT D’EXEMPTIONS

Selon l’EPA, les raffineries appartenant à Marathon Petroleum MPC.N et à Chevron CVX.N figuraient parmi celles ayant bénéficié d’exemptions. Les entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces dérogations représentent au total 1,76 milliard de crédits de carburants renouvelables, soit environ le double du montant estimé par l’agence en début d’année.

L'EPA a indiqué qu'elle proposerait d'ici fin octobre d'imposer aux grands raffineurs de produire des biocarburants correspondant à la différence entre les volumes réels et estimés exonérés pour les années d'obligation 2026 et 2027.

Cela permettrait de garantir que la question du respect du quota de production global soit traitée avant les élections de mi-mandat de novembre. Toutefois, ce projet resterait soumis à l’examen du public et à un processus réglementaire qui ne garantit pas son entrée en vigueur.

Les crédits de mélange d’éthanol, appelés RIN, ont augmenté de 16 % pour atteindre 2,07 dollars chacun à 15 h 45 (heure de l’Est), contre 1,78 dollar jeudi, selon les données du marché.

L’association professionnelle des biocarburants Growth Energy a déclaré que ces exemptions semblaient difficiles à justifier compte tenu des bénéfices récents des raffineurs, faisant valoir que les petites raffineries ne devraient bénéficier d’allègements que lorsqu’elles peuvent démontrer une « difficulté économique disproportionnée ».

Le groupe a salué les législateurs pour s’être battus afin de préserver les quotas de biocarburants fixés plus tôt cette année et a déclaré qu’il collaborerait avec l’EPA « afin de prendre pleinement en compte les gallons de biocarburant perdus et d’indemniser intégralement les producteurs et les agriculteurs ».

L’American Petroleum Institute (API), le plus grand groupe professionnel du secteur pétrolier du pays, a déclaré que ce train de mesures d’exemptions plus important que prévu sapait la sécurité réglementaire . Le directeur général de l’API, Mike Sommers, a déclaré que l’octroi d’exemptions « nettement supérieures » aux prévisions de l’EPA constituerait « un recul significatif ».

L’API s’est également opposé au report des obligations faisant l’objet d’une exemption vers les grands raffineurs au cours des prochaines années.

« Ces deux mesures introduiraient de l’incertitude sur le marché des carburants », a écrit M. Sommers, ajoutant que de « nouvelles surprises en matière de conformité » constitueraient « un pas dans la mauvaise direction, au pire moment possible ».

Les législateurs des États agricoles ont averti que des exemptions trop larges pourraient faire baisser la demande de cultures et nuire à l’industrie des biocarburants, tandis que les raffineurs font valoir que ces obligations peuvent entraîner des coûts élevés lorsque les crédits de conformité sont onéreux.