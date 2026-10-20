L'envoyé américain Witkoff doit rencontrer Poutine ; Trump fait pression sur Kyiv pour qu'il trouve un accord

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(Ajout d'informations d'un responsable américain sur les négociations, paragraphes 1 à 4; Hegseth, paragraphes 21 et 22; détails sur Starlink et Musk, paragraphes 23 et 24)

* Witkoff se rendra à Saint-Pétersbourg mercredi

* Un responsable américain évoque des « progrès significatifs » lors des négociations à Oslo

* Le dirigeant ukrainien affirme à nouveau recevoir des avertissements concernant des attaques russes

* Trump affirme que la Russie « s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine »

par Nerijus Adomaitis, Lina Golovnya et Steve Holland

L'émissaire américain Steve Witkoff rencontrera le président russe Vladimir Poutine mercredi, à l'issue de pourparlers qualifiés de « constructifs » par un responsable américain avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en Norvège, alors que le président Donald Trump a déclaré qu'il était temps pour l'Ukraine de mettre fin à la guerre.

Le responsable américain a indiqué que l’Ukraine avait présenté de nouvelles idées et propositions lors des pourparlers d’Oslo, auxquels participaient également les chefs d’État norvégien et finlandais ainsi que des représentants de l’Union européenne et de l’OTAN, et que les participants avaient réalisé des « progrès significatifs » vers une approche coordonnée pour dialoguer avec la Russie.

Ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a précisé que les discussions avaient porté sur « les éléments clés d’un cadre de paix global », notamment des garanties de sécurité pour l’Ukraine, un plan économique d’après-guerre et une architecture de sécurité européenne plus large.

M. Witkoff aurait pour objectif de « tracer la voie vers des négociations trilatérales directes et multilatérales plus larges », a déclaré le responsable.

Zelensky s’est rendu à Oslo dans le but de rétablir les relations avec Washington, qui ont atteint un nouveau creux depuis que Trump a commencé à courtiser Moscou. Kyiv s’est plaint que Washington ait retenu un soutien militaire et des renseignements essentiels.

Lors d’une conférence de presse tenue après la réunion d’Oslo et un entretien téléphonique préalable avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, Zelensky a déclaré que l’Ukraine recevait à nouveau des alertes précoces concernant des attaques de missiles russes.

« Maintenant, ça fonctionne, c’est formidable », a-t-il déclaré, ajoutant que M. Zelensky et M. Rubio avaient discuté de la fourniture de missiles intercepteurs Patriot ainsi que du système satellitaire Starlink, dont Kyiv se plaignait qu’il avait cessé de fonctionner lorsqu’il était installé sur des objets se déplaçant rapidement, tels que des drones.

Les récentes initiatives de Trump envers Moscou, notamment un accord d’achat de diesel russe et une dérogation aux nouvelles sanctions, ont suscité une levée de boucliers bipartisane au Congrès américain et des inquiétudes dans les capitales européennes.

Zelensky a déclaré avoir évoqué des garanties de sécurité «de type article 5», faisant référence à la disposition de l’OTAN selon laquelle une attaque contre un allié est une attaque contre tous.

«Je remercie la partie américaine d’avoir réaffirmé que ces garanties seraient solides», a-t-il déclaré.

Zelensky a réaffirmé que l’Ukraine espérait aborder des questions clés sur la manière de mettre fin à la guerre lors d’une réunion trilatérale entre les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie et des États-Unis.

(Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Stoere, a déclaré lors de la conférence de presse que la réunion d’Oslo avait été fructueuse et constructive, tandis que le président finlandais, Alexander Stubb, a ajouté: « Je pense que le processus de paix) est de nouveau sur les rails. »

Washington a nié avoir délibérément entravé l’effort de guerre de l’Ukraine. Mais Donald Trump a à plusieurs reprises réprimandé Volodymyr Zelenskyy et appelé à son remplacement .

Mardi, Trump a appelé l’Ukraine à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, et a déclaré que Moscou souhaitait y parvenir. « L’Ukraine doit vouloir mettre fin à cette guerre », a-t-il déclaré aux journalistes.

Trump a laissé entendre que Moscou avait l’avantage dans ce conflit car « la Russie est une grosse machine — elle ne cesse d’avancer, et c’est ce qu’elle a fait. Elle s’est emparée d’une très grande partie du territoire ».

RUBIO AFFIRME QUE LES MISSILES AMÉRICAINS N’ONT PEUT-ÊTRE PAS ENCORE ÉTÉ LIVRÉS

Sous Trump, les États-Unis ont en grande partie cessé de fournir directement des armes à l’Ukraine, mais autorisent les pays européens à acheter du matériel militaire américain pour le compte de Kyiv dans le cadre d’un programme connu sous le nom de « Prioritised Ukraine Requirements List » (, PURL). Ils ont également fourni des renseignements et des technologies que l’Europe ne peut égaler.

Une source proche du dossier a indiqué que la plupart des livraisons d’armes dans le cadre du programme PURL se poursuivaient, mais que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, n’avait pas approuvé les dernières demandes de l’Ukraine concernant des missiles intercepteurs Patriot.

M. Rubio a reconnu mardi qu’un lot de missiles intercepteurs achetés par des pays européens pour l’Ukraine n’avait peut-être pas été livré, mais a nié que les États-Unis aient changé de politique.

« Il n’y a pas eu de directive politique délibérée visant à nuire à l’Ukraine », a-t-il déclaré lors d’une visite en Inde.

M. Hegseth a déclaré aux journalistes que la politique américaine envers l’Ukraine n’avait pas changé et a souligné la nécessité de préserver les stocks américains. « Bien sûr, en ce qui concerne des équipements tels que les missiles intercepteurs, nous voulons nous assurer que nos propres troupes en disposent également autant que possible », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que Washington n’avait pas restreint l’accès de l’Ukraine à l’ Starlink, propriété de SpaceX (la société d’Elon Musk), et a semblé laisser entendre que le problème tenait aux conditions d’utilisation de l’entreprise auxquelles Kyiv devait se conformer.

Musk a déclaré que Starshield, la version militaire du système de communication Starlink de SpaceX, était contrôlé par le gouvernement américain et que toute restriction quant à son utilisation relevait en dernier ressort de la décision de Trump.

Mardi, le Wall Street Journal a cité des responsables américains et des sources proches du dossier, selon lesquels M. Musk aurait ordonné ce ralentissement après s’être concerté avec M. Trump et d’autres responsables de l’administration. Reuters avait précédemment rapporté que l’ordre de limiter le service provenait de la Maison Blanche.

Alors que les relations entre les États-Unis et l’Ukraine se sont détériorées, la Russie a intensifié ses attaques contre les villes ukrainiennes, visant en particulier les centrales électriques et les réserves de carburant, malgré l’appel lancé par Trump aux deux parties pour qu’elles épargnent leurs systèmes énergétiques respectifs.

La Russie a bombardé des villes de l’ouest de l’Ukraine pendant la nuit, visant les réseaux électriques et provoquant des coupures d’électricité dans de vastes régions du pays qui avaient jusqu’alors été épargnées.

L’Ukraine s’est abstenue pendant plusieurs jours la semaine dernière de frapper les raffineries de pétrole russes par respect pour la demande de Trump, mais a repris ses frappes après que la Russie n’a montré aucun signe de coopération. Les deux camps ont également pris pour cible des centres de données.

Trump a condamné à plusieurs reprises les attaques ukrainiennes contre la Russie, tout en ne s’exprimant guère sur les attaques bien plus violentes menées par la Russie contre l’Ukraine.

ATTAQUES RUSSES

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi avoir frappé trois navires de fret dans le port ukrainien de Reni et deux autres navires de fret en route vers Odessa. Les forces russes ont également frappé deux centres logistiques, a-t-il précisé.

Des installations énergétiques ont été attaquées dans sept régions ukrainiennes pendant la nuit, provoquant des coupures d’électricité, et la région occidentale de Lviv a de nouveau été touchée dans la journée. Des drones russes ont également frappé une installation énergétique à Kyiv mardi, a déclaré le maire Vitali Klitschko, les autorités indiquant que quatre quartiers étaient privés d’électricité.

La détérioration des relations entre les États-Unis et l’Ukraine a commencé il y a dix jours, lorsque Donald Trump a levé les sanctions sur le diesel russe dans le cadre d’un accord conclu avec Vladimir Poutine. Donald Trump a déclaré que cela contribuerait à réduire les prix élevés du carburant qui ont mécontenté les électeurs américains à l’approche des élections de mi-mandat prévues le 3 novembre.

Ce week-end, Trump a accordé une dérogation générale aux sanctions plus sévères contre la Russie qui devaient entrer en vigueur cette semaine.