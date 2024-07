Strike Eté 2024

C'est en ces termes que les analystes Société Générale Private Banking, dans leur note publiée le 14 juin dont vous trouverez ci-dessous quelques extraits, mettent en avant la bonne tenue de l'environnement économique global et maintiennent leur surallocation d'actif sur actions américaines et européennes.

« Les répercussions des élections européennes ont finalement été plus marquantes en France qu'à l'échelle européenne, en particulier l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections les 30 juin et 7 juillet. Cette décision a pris de court les observateurs et acteurs politiques, engendrant des réactions négatives sur les marchés financiers. Ces réactions illustrent plusieurs appréhensions de la part des investisseurs : l'incertitude à court terme quant au résultat de ces nouvelles élections, la crainte d'une instabilité politique durable en France et le doute relatif à la capacité du nouveau gouvernement – quel qu'il soit – à gérer les finances publiques.»

« Pour autant, l'environnement économique global reste porteur, avec une activité modérée mais positive et une inflation qui continuerait de diminuer progressivement, permettant aux principales banques centrales de baisser leur taux d'intérêt modérément ».

« Compte tenu des bons résultats des entreprises américaines combinés à une bonne tenue de l'activité, nous conservons notre surexposition aux marchés actions américains. Nous restons également surexposés aux marchés européens qui devraient bénéficier du rebond en cours de l'économie et de valorisations attractives. Sur tous ces marchés, les perspectives de baisses de taux offriront un soutien supplémentaire. Enfin, nous sommes neutres sur les marchés actions émergents, en raison principalement des valorisations attractives. »

Cette étude est à retrouver en intégralité et en libre accès sur le site https://www.privatebanking.societegenerale.com/fr/actualites/

Très bonne lecture !

Thibaud Renoult

Société Générale Produits de Bourse, 21 juin 2024

Consultez l'intégralité de Strike Eté 2024 :