L'envie de VE et la guerre en Iran menacent l'essor de l'automobile en Inde

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La guerre avec l'Iran n'a commencé que depuis quelques semaines, mais pour les constructeurs automobiles comme pour les consommateurs, elle semble déjà plus longue - et bien plus longue pour ceux qui vivent dans la ligne de feu dans le Golfe.

Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'impact sur les ventes de voitures neuves en quelques semaines, une hausse prolongée des prix des carburants pourrait pousser davantage de consommateurs vers les véhicules électriques. .

Cela est moins probable aux États-Unis, où l'administration Trump a supprimé les subventions fiscales fédérales pour les VE l'année dernière, qu'en Europe, où les VE sont plus courants et où les subventions sont réintroduites par les gouvernements nationaux.

Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui...

- Les acheteurs de voitures américains envient les VE chinois

- Le boom automobile en Inde pourrait tomber en panne d'essence

- Tesla a de l'espoir en Europe ?

Les rêves des VE chinois

Les administrations américaines qui se sont succédé au cours des huit dernières années ont pris des mesures pour empêcher les constructeurs automobiles chinois de vendre leurs VE dans le pays. Elles ont notamment interdit l'utilisation de matériel et de logiciels chinois pour les véhicules connectés, ce qui a eu pour effet de les écarter des routes américaines.

Mais comme le rapporte Nora Eckert, une collègue de Reuters, cela n'empêche pas certains acheteurs américains de vouloir acheter ce qu'ils ne peuvent pas avoir: un véhicule électrique chinois.

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Si vous avez déjà conduit un véhicule électrique de marque chinoise, vous comprendrez pourquoi, car les constructeurs automobiles chinois sont largement considérés comme fabriquant les meilleures voitures électriques sur la route aujourd'hui.

Alors que seulement 15 % des concessionnaires automobiles ont déclaré à Cox Automotive, dans le cadre d'une enquête récente, qu'ils étaient favorables à l'entrée des marques automobiles chinoises sur le marché américain, près de la moitié (49 %) des consommateurs interrogés ont estimé que les voitures chinoises avaient une très bonne ou une excellente valeur.

Qui plus est, 40 % d'entre eux déclarent vouloir voir des marques automobiles chinoises sur le marché américain.

Face au manque d'options dans son pays, un passionné de voitures interrogé par Reuters envisage une solution originale: acheter une BYD EV au Mexique et la conduire simplement de l'autre côté de la frontière.

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L'essor de l'automobile en Inde est-il menacé?

La demande de voitures en Inde a atteint des niveaux record, mais ce boom est désormais menacé par la pénurie de gaz naturel pour les centrales électriques qui alimentent les usines automobiles.

Comme le rapporte Aditi Shah, de l'agence Reuters, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de pièces détachées indiens se préparent à des ralentissements de la production et à des interruptions de la chaîne de montage.

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Certains fournisseurs des principaux constructeurs automobiles indiens, tels que Maruti Suzuki, Tata Motors et Mahindra, font déjà état d'une pénurie de gaz pour alimenter leurs activités, signe précurseur de l'apparition de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, selon deux douzaines de dirigeants de constructeurs automobiles, de fabricants de pièces détachées et de concessionnaires.

L'Inde dépend fortement du Moyen-Orient pour son approvisionnement en énergie. Elle importe 50 % de ses besoins en gaz naturel, principalement du Qatar, qui a été contraint de fermer sa raffinerie à la suite d'une vague d'attaques iraniennes.

Alors que l'Inde s'efforce d'obtenir du gaz des États-Unis, de la Norvège et de la Russie, le gouvernement a donné la priorité à l'approvisionnement des foyers plutôt qu'à celui des usines.

S&P Global Mobility a déjà commencé à réduire ses perspectives pour l'Inde, prévoyant désormais une croissance de 6,3 % de la production de véhicules légers en 2026, contre 7,4 % avant la guerre.

Le dégel européen de Tesla se profile?

Après plus d'un an de baisse des ventes en Europe d'une année sur l'autre, Tesla a finalement affiché une hausse en Europe en février.

Les ventes du fabricant américain de VE ont augmenté de 11,8 % le mois dernier en Europe, mettant fin à une série négative de treize mois, selon les données de l'industrie.

Mais elles ont été légèrement inférieures à celles de son rival chinois BYD, dont les ventes ont plus que doublé par rapport au même mois de 2025.

Comme les ventes européennes de Tesla peuvent varier considérablement d'un mois à l'autre en fonction du nombre de navires qui transportent les voitures depuis l'usine de Shanghai, il est difficile d'interpréter les résultats d'un seul mois.

De plus, après deux années de baisse des ventes en Europe, Tesla travaille désormais à partir d'une base plus faible.

Mais il ne fait aucun doute que l'entreprise s'efforcera de poursuivre sur sa lancée afin d'éviter une troisième année de baisse des ventes de voitures.

La voiture intelligente de ZYT

Le directeur général de la startup chinoise ZYT, spécialisée dans les voitures autonomes, a une déclaration audacieuse à faire au sujet du système d'intelligence artificielle que son entreprise est sur le point de lancer: il peut le dépasser dans les rues bondées de Shenzhen.

ZYT, une entreprise dérivée du fabricant chinois de drones DJI, présentera son "modèle de base de la mobilité" au salon de l'automobile de Pékin le mois prochain.

Comme le rapportent nos collègues de Reuters Kevin Krolicki et Qiaoyi Li, le directeur général Shen Shaojie affirme qu'il s'agit d'un moyen beaucoup moins coûteux de construire un système autonome.

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Plutôt que de s'appuyer sur des "modules" dédiés pour détecter les voitures, les piétons ou les feux de circulation et de former un système basé sur la géographie et les schémas de circulation d'un marché particulier, le modèle de ZYT apprend à conduire tout seul, a déclaré Shen à Reuters.

Il a ajouté que lorsqu'il a testé le système, ses ingénieurs lui ont dit "nous ne savons pas ce que la voiture pense", ce qui montre à quel point les dernières versions de l'IA sont devenues avancées.

Fast Laps

Uber investira jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans le fabricant de véhicules électriques Rivian dans le cadre d'un accord selon lequel l'entreprise de covoiturage commencera à déployer 10 000 SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotsaxis à partir de 2028.

Le ministère sud-coréen des transports a rappelé 58 000 véhicules utilitaires sport hybrides Hyundai Palisade dans tout le pays pour des raisons de sécurité suite à un accident mortel survenu aux États-Unis au début du mois.

Le constructeur chinois Great Wall Motor étudie la possibilité de partager une usine avec un autre constructeur automobile en Afrique du Sud ou d'acquérir une usine existante et a eu des entretiens avec Mercedes-Benz pour étudier ses options.

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a intensifié son enquête sur les 3,2 millions de véhicules Tesla dotés d'une assistance à la conduite entièrement automatique, car elle craint que le système ne détecte pas ou n'avertisse pas les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

Le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini a enregistré un bénéfice inférieur à 2025 malgré un chiffre d'affaires record, en raison des tarifs douaniers américains, des mouvements de devises et des charges liées à l'abandon des plans pour son premier véhicule électrique.

Le chef des ventes de BMW, Jochen Goller, a déclaré que les prix se stabilisaient en Chine après une longue guerre des prix des véhicules électriques sur le plus grand marché automobile du monde.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions pour ajouter des hyperliens)