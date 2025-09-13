L'entreprise xAI de Musk licencie des centaines d'annotateurs de données, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société xAI d'Elon Musk a licencié au moins 500 personnes de son équipe d'annotation de données, qui aide à développer le chatbot Grok de la société, a rapporté Business Insider vendredi.

L'entreprise a informé ses employés par courriel vendredi soir qu'elle prévoyait de réduire son équipe de tuteurs d'IA généralistes, selon le rapport, citant plusieurs messages consultés par Business Insider.

En réponse à une demande de commentaire, xAI a renvoyé à un message sur X dans lequel la société a déclaré qu'elle recrutait pour des rôles dans tous les domaines et prévoyait de multiplier par "10" son équipe de tuteurs spécialisés dans l'IA.

L'équipe chargée de l'annotation des données, la plus importante de xAI, apprend à Grok à comprendre le monde en contextualisant et en catégorisant les données brutes, selon Business Insider.

Les travailleurs ont été informés qu'ils seraient payés jusqu'à la fin de leur contrat ou jusqu'au 30 novembre, mais que leur accès aux systèmes de l'entreprise serait supprimé le jour de l'avis de licenciement, selon le rapport.

Le directeur financier de xAI, Mike Liberatore, a quitté l'entreprise vers la fin du mois de juillet après seulement quelques mois de travail, a rapporté le Wall Street Journal ce mois-ci, citant des personnes familières avec l'affaire.

Musk a lancé xAI en 2023 pour contester la poussée de l'IA de Big Tech, accusant les leaders de l'industrie de censure excessive et de normes de sécurité laxistes.