L'entreprise xAI d'Elon Musk licencie des centaines d'annotateurs de données, selon Business Insider

La société xAI d'Elon Musk a licencié au moins 500 travailleurs de son équipe d'annotation de données, a rapporté Business Insider vendredi.

L'entreprise a envoyé des courriels vendredi soir pour informer les travailleurs qu'elle prévoyait de réduire son équipe de tuteurs d'IA généralistes, selon le rapport citant plusieurs messages consultés par Business Insider.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.