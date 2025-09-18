Syrie: le ministre des Affaires étrangères à Washington, une première depuis plus de 25 ans

Le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad Hassan al-Shibani

Le ministre syrien des Affaires étrangères est arrivé jeudi à Washington pour une première visite officielle depuis plus d'un quart de siècle, alors que les États-Unis mènent une politique en faveur de Damas, en levant les sanctions et en jouant le rôle de médiateur entre le nouveau régime syrien et Israël.

Le ministre des Affaires étrangères syrien, Asaad al Chibani, rencontrera les parlementaires américains pour discuter de la levée des sanctions restantes des États-Unis contre son pays, a déclaré le sénateur Lindsey Graham, cité par Axios.

Deux sources au fait de ce voyage ont confirmé la visite à Reuters.

Cette visite intervient après que plusieurs diplomates américains de haut rang chargés de la Syrie ont été brusquement démis de leurs fonctions ces derniers jours, alors que les États-Unis cherchent à intégrer leurs alliés kurdes syriens dans l'administration centrale du président Ahmed al Charaa.

Depuis 2011 et le début de la guerre civile en Syrie, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre du pays, alors dirigé par l'ancien président Bachar al Assad.

Après le renversement de Bachar al Assad en décembre dernier par les forces d'Ahmed al Charaa, Washington et Damas se sont efforcés de resserrer leurs liens. Après avoir rencontré Ahmed al Charaa en mai, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il lèverait les sanctions contre la Syrie.

Les États-Unis assurent également la médiation entre Israël et la Syrie.

Ahmed al Charaa, qui doit se rendre à New York la semaine prochaine pour assister à l'assemblée générale des Nations unies, a déclaré mercredi que les négociations visant à conclure un pacte de sécurité avec Israël pourraient aboutir "dans les prochains jours".

(Reportage de Maya Gebeily ; rédigé par Nayera Abdallah ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)