L'entreprise Via révèle des gains de revenus dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7-8) par Arasu Kannagi Basil

Les revenus de Via Transportation ont augmenté de 27 % au cours du premier semestre 2025, a déclaré vendredi la société de technologie de voyage dans ses documents d'introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle avance dans ses plans pour une cotation à New York recherchée depuis longtemps.

La société a enregistré une perte nette de 37,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 205,8 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 50,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 162,6 millions de dollars un an plus tôt.

Fondée en 2012, Via, basée à New York, développe une technologie qui alimente les systèmes de transport public dans des centaines de villes à travers plus de 30 pays.

La majeure partie de ses revenus provient d'Amérique du Nord et le reste d'Europe. Elle compte parmi ses clients des municipalités, des agences de transport en commun, des opérateurs de transport, des districts scolaires, des universités et des entreprises.

Via a d'abord déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à la fin de l'année 2021. La société a été évaluée à 3,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené en 2023 par la société de capital-risque 83North. Parmi les autres actionnaires importants figurent Pitango et Exor, la société d'investissement de la famille italienne Agnelli.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fortement rebondi après un ralentissement en avril dû à la volatilité des tarifs douaniers. Les débuts réussis de plusieurs entreprises de premier plan ont encore dynamisé le marché des introductions en bourse.

"Au cours des prochaines semaines, l'activité des introductions en bourse devrait être faible pour la saison. Par la suite, nous nous attendons à ce que l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis se poursuive à un rythme soutenu, stimulée par un fort sentiment pour les actions dans leur ensemble ", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

"L'introduction en bourse de Via permettra de tester le sentiment pour d'autres introductions en bourse dans ce domaine, y compris celle de Navan."

La société de technologie de voyage Navan a également déposé confidentiellement pour une introduction en bourse à New York au début de l'année.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company et Wells Fargo Securities sont les principaux preneurs fermes. La société prévoit de coter ses actions à la bourse de New York sous le symbole "VIA".

Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris l'expansion sur de nouveaux marchés et l'augmentation des investissements dans les ventes et le marketing.