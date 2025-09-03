L'entreprise technologique Via Transportation vise une valorisation de 3,5 milliards de dollars lors de son appel public à l'épargne aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte tout au long du document et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Ateev Bhandari

Via Transportation vise une valorisation de 3,50 milliards de dollars pour son appel public à l'épargne, a déclaré mercredi le fabricant de technologies de transport en commun, rejoignant ainsi une vague d'entreprises visant à introduire leurs actions sur les marchés boursiers américains cet automne.

Via et certains de ses investisseurs actuels cherchent à lever jusqu'à 471 millions de dollars en offrant 10,7 millions d'actions dont le prix est compris entre 40 et 44 dollars chacune.

Les marchés des introductions en bourse ont repris une reprise longtemps attendue dans le cadre d'un rallye du marché des actions alimenté par des bénéfices technologiques robustes et des attentes croissantes de réductions des taux d'intérêt à court terme. La fenêtre d'automne a démarré mardi avec des lancements très attendus.

"La baisse des taux d'intérêt est un bon coup de pouce, mais l'élan actuel provient en grande partie d'une demande refoulée après deux ou trois ans d'activité d'appel public à l'épargne minimale", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal chez IPO Boutique.

Les introductions fracassantes du fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N et de la bourse de crypto-monnaies Bullish BLSH.N ont également renforcé l'attrait des premières ventes d'actions.

Au sommet de la fourchette proposée, la valorisation ciblée de 3,5 milliards de dollars de Via serait à parité avec celle qu'elle a obtenue lors d'un tour de financement en 2023 dirigé par la société de capital-risque 83North.

L'augmentation de la congestion urbaine et les préoccupations environnementales ont incité les administrations du monde entier à développer des systèmes de transport public mixtes et durables.

Fondée en 2012, la technologie de Via, basée à New York, associe des trajets partagés à la demande et des itinéraires intelligents pour optimiser les systèmes de transport public dans des centaines de villes réparties dans plus de 30 pays.

La société de gestion d'investissements Wellington Management a manifesté son intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur maximale de 100 millions de dollars dans le cadre de l'appel public à l'épargne, a indiqué Via.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company et Wells Fargo sont les principaux souscripteurs de l'offre de Via. La société prévoit de lister ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "VIA".