L'entreprise technologique milanaise Bending Spoons choisit des banques pour une introduction en bourse aux États-Unis pour un montant de 20 milliards de dollars, selon certaines sources

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* Les acquisitions de Bending Spoons comprennent AOL, Vimeo et WeTransfer

* Le directeur général a déjà déclaré que l'entreprise pourrait être cotée en bourse aux États-Unis.

* La cotation devrait avoir lieu dans les prochains mois, sous réserve des conditions du marché

par Elvira Pollina et Echo Wang

Bending Spoons , une entreprise technologique européenne dont le modèle d'affaires est basé sur la relance d'entreprises, a choisi des banques pour organiser un premier appel public à l'épargne potentiel de 20 milliards de dollars américains cette année, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

L'entreprise milanaise, dont le nom est inspiré du film hollywoodien "The Matrix" et qui a racheté l'an dernier le portail web AOL , a choisi Goldman Sachs, JPMorgan Allen & Co, Bank of America, BNP Paribas et Jefferies, a indiqué l'une des sources.

L'introduction en bourse pourrait valoriser la société à environ 20 milliards de dollars, ont déclaré ces personnes, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de l'affaire.

Elles ont ajouté que la cotation devrait avoir lieu dans les prochains mois, l'une d'entre elles affirmant qu'elle pourrait avoir lieu avant l'été de l'hémisphère nord, sous réserve des conditions du marché.

Bending Spoons, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas et Jefferies se sont refusés à tout commentaire. Les représentants d'Allen&Co et de Bank of America n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

CROISSANCE PAR ACQUISITIONS

La société s'est développée grâce à l'acquisition d'entreprises technologiques, notamment la plateforme vidéo Vimeo et les applications WeTransfer et Evernote, ce qui a porté sa valeur à environ 11 milliards de dollars lors d'un tour de table l'année dernière.

Dans une interview accordée à Reuters en novembre, le directeur général Luca Ferrari a déclaré que l'entreprise était prête à entrer en bourse et qu'elle pourrait le faire dès cette année, sans toutefois s'engager sur un calendrier précis.

Un an plus tôt, il avait déclaré que si Bending Spoons décidait de s'introduire en bourse, elle choisirait probablement une cotation aux États-Unis , citant les valorisations plus élevées généralement demandées par les entreprises technologiques sur les marchés américains.

Les marchés s'attendent à une vague d'introductions en bourse au cours d'une année potentiellement record, bien que l'incertitude et les dommages économiques causés par la guerre en Iran puissent perturber certains plans.

Bending Spoons pourrait également chercher à éviter les chevauchements avec certaines des sociétés valorisées à plusieurs milliers de milliards de dollars et qui prévoient de s'introduire en bourse, comme SpaceX , selon les sources.

L'entreprise s'attend à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement atteigne 1,4 milliard de dollars en 2026, contre 700 millions de dollars en 2025, a déclaré Ferrari à Reuters en novembre.