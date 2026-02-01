L'entreprise technologique française Capgemini vend son unité américaine liée à l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails) par Sybille de La Hamaide

La société française d'informatique Capgemini CAPP.PA va vendre sa filiale américaine Capgemini Government Solutions, a-t-elle annoncé dimanche, après avoir subi des pressions pour expliquer un contrat que cette dernière a signé avec l'agence américaine de contrôle de l'immigration (ICE).

Les législateurs français, dont le ministre des finances Roland Lescure, avaient demandé à l'entreprise de faire la lumière sur ce contrat, dans un contexte d'inquiétude quant aux tactiques utilisées par les agents de l'ICE à la suite de la fusillade mortelle de deux citoyens américains dans le Minnesota le mois dernier.

"Capgemini a considéré que les contraintes légales habituelles imposées aux États-Unis pour les contrats avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au Groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale afin d'assurer l'alignement avec les objectifs du Groupe", a déclaré la société dans un communiqué.

CapGemini a indiqué que le processus de cession serait "initié immédiatement", mais n'a pas précisé si la vente était due au contrat de CGS avec ICE.

CGS représente 0,4 % du chiffre d'affaires estimé de CapGemini en 2025 et moins de 2 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis, a indiqué le groupe.

Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini, avait déclaré la semaine dernière que la société avait récemment pris connaissance de la nature d'un contrat attribué à CGS par le service de l'immigration et des douanes du ministère américain de la sécurité intérieure en décembre 2025.

Cependant, Capgemini n'a eu accès à aucune information classifiée, à aucun contrat classifié, ni à aucun élément relatif aux opérations techniques de CGS, comme l'exigent les règles de sécurité américaines relatives aux contrats gouvernementaux, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la société examinerait le contenu et la portée de ce contrat ainsi que les procédures contractuelles de CGS.