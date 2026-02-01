L'entreprise technologique française Capgemini annonce la vente de sa filiale américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise technologique française Capgemini CAPP.PA a déclaré dimanche qu'elle vendait sa filiale américaine Capgemini Government Solutions.

Capgemini a été sous pression ces derniers jours pour expliquer un contrat qu'elle a signé avec l'agence américaine de lutte contre l'immigration ICE, dans un contexte de critiques croissantes à l'égard de l'ICE après des semaines de manifestations contre la répression de l'immigration du président américain Donald Trump.

"Capgemini a considéré que les contraintes juridiques habituelles imposées aux États-Unis sur les contrats avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au Groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale afin d'assurer l'alignement avec les objectifs du Groupe", a-t-elle déclaré dans un communiqué.