L'entreprise taïwanaise Inventec déclare que la décision concernant le H200 "semble être bloquée" du côté de la Chine
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président taïwanais d'Inventec, Jack Tsai, a déclaré que la décision concernant les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O "semble être bloquée du côté de la Chine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Taipei mardi.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

