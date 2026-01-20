L'entreprise taïwanaise Inventec déclare que la décision concernant le H200 "semble être bloquée" du côté de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président taïwanais d'Inventec, Jack Tsai, a déclaré que la décision concernant les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O "semble être bloquée du côté de la Chine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Taipei mardi.