L'entreprise taïwanaise Inventec déclare que la décision concernant la puce H200 de Nvidia "semble être bloquée" du côté de la Chine

Le fabricant taïwanais de serveurs Inventec a déclaré mardi que la décision de savoir si Nvidia NVDA.O pourra vendre sa puce d'intelligence artificielle H200 en Chine "semble être bloquée du côté de la Chine".

La semaine dernière, les États-Unis ont officiellement approuvé l'exportation de la puce vers la Chine, sous réserve de certaines conditions. Reuters a rapporté la semaine dernière que les autorités douanières chinoises avaient indiqué aux agents des douanes que la puce H200 n'était pas autorisée à entrer en Chine, sans toutefois préciser s'il s'agissait d'une interdiction formelle ou d'une mesure temporaire.

Inventec est un fabricant sous contrat d'ordinateurs portables et de serveurs d'intelligence artificielle qui utilise des produits Nvidia, y compris la puce H200 dans certains produits. Il produit des serveurs pour des clients chinois, principalement dans son usine de Shanghai.

"Cela dépend de la direction politique, car la question se résume en fin de compte à savoir si la Chine l'autorise. En fait, les États-Unis sont ouverts à cette idée, mais pour l'instant, elle semble bloquée du côté de la Chine", a déclaré Jack Tsai, président d'Inventec, lors d'une conférence de presse à Taipei.

"Nous continuerons à communiquer avec les clients (chinois), et si cela est autorisé, nous le ferons. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons rien faire, car nous ne pouvons pas enfreindre les réglementations."

Le H200, la deuxième puce d' IA la plus puissante de Nvidia , est l'un des principaux points chauds dans les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine.

Bien qu'il y ait une forte demande de la part des entreprises chinoises, on ne sait toujours pas si Pékin souhaite interdire purement et simplement la puce afin que les entreprises nationales puissent prospérer, ou si elle évalue encore les restrictions américaines, ou encore si ces mesures pourraient être utilisées comme tactique de négociation dans les pourparlers avec Washington.