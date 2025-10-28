L'entreprise suisse Cicor rachète des sites à Valtronic, ce qui lui permet de s'implanter aux États-Unis

La société suisse d'électronique Cicor CICN.S a déclaré mardi qu'elle avait accepté d'acquérir deux sites de production de son homologue suisse Valtronic à Cleveland, dans l'Ohio, et au Maroc, ce qui donne à l'entreprise sa première implantation aux Etats-Unis et augmente sa capacité dans le pays africain.

Cicor n'a pas précisé le montant de la transaction, mais a indiqué qu'elle compterait environ 220 employés et que son chiffre d'affaires augmenterait d'au moins 20 millions de francs suisses (25 millions de dollars), chiffre qui pourrait doubler grâce à l'arrivée de nouveaux clients aux États-Unis.

"Ce déménagement répond aux besoins des clients de Cicor de produire aux États-Unis", a déclaré Cicor dans un communiqué, notant que ce déménagement renforcerait ses activités dans le domaine de la technologie médicale aux États-Unis.

"L'installation de sa propre usine aux États-Unis aurait entraîné des coûts d'investissement et de démarrage beaucoup plus élevés pour Cicor."

Le site de Valtronic acheté à Berrechid, au Maroc, se trouve dans le même bâtiment qu'une installation que Cicor a rachetée à la société française Eolane au début de l'année et doublera la capacité de l'entreprise suisse sur ce site.

Les entreprises suisses doivent actuellement s'acquitter de droits de douane de 39 % pour exporter des marchandises aux États-Unis. Le gouvernement suisse s'efforce d'obtenir des droits de douane moins élevés auprès de l'administration Trump.

Le taux actuel des droits de douane américains sur le Maroc est de 10%. (1 $ = 0,7931 franc suisse)