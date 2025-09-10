L'entreprise suédoise Klarna met l'accent sur la croissance plutôt que sur la réduction des coûts dans le domaine de l'IA

Les actions de Klarna font un bond de 30 % à New York

Le directeur général admet que la banque est allée trop vite en matière d'IA, après d'importantes suppressions d'emplois et de fournisseurs

Klarna réoriente désormais l'utilisation de l'IA vers l'amélioration des services et des produits

Le directeur général de la société suédoise Klarna KLAR.N , l'une des premières à avoir adopté l'intelligence artificielle en Europe, a déclaré que la société était peut-être allée trop loin dans l'utilisation de la technologie pour réduire les coûts et qu'elle se concentrait désormais sur l'amélioration de ses services et de ses produits.

Sebastian Siemiatkowski a fait ces remarques dans un entretien avec Reuters mardi, qui a été autorisé à la publication mercredi, lorsque la banque "buy-now, pay-later" a fait ses débuts sur le marché à New York. Ses actions ont bondi de 30 % à l'ouverture pour atteindre 52 dollars l'unité, bien au-delà du prix de 40 dollars fixé pour l'introduction en bourse, ce qui donne à la fintech une valorisation de 19,7 milliards de dollars.

Les entreprises mondiales s'empressent d'exploiter l'IA pour améliorer leur efficacité, réduire leurs coûts opérationnels et améliorer leur prise de décision, mais la transition s'avère difficile.

Klarna a supprimé des milliers d'emplois , abandonné des fournisseurs tels que Salesforce Inc CRM.N et s'est tournée vers l'IA pour créer des campagnes de marketing, économisant des millions, mais réalisant maintenant qu'elle est allée trop vite, trop tôt.

"Nous avons probablement surindexé un peu sur ce point, puis au cours des six derniers mois, nous avons essayé de corriger le tir", a déclaré Siemiatkowski à Reuters depuis New York.

Il a ajouté que l'objectif principal était de stimuler la productivité et d'améliorer les produits pour les clients et les commerçants.

Klarna a levé 1,37 milliard de dollars mardi lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui valorise l'entreprise à 15 milliards de dollars et ouvre la voie à une entrée sur le marché qui pourrait donner le ton pour les cotations de fintech à forte croissance.

Siemiatkowski a déclaré l'année dernière qu'il avait réduit le personnel de de 5 000 à 3 800 personnes, et qu'il prévoyait d'autres réductions car il s'appuie sur l'IA pour traiter les demandes des clients. Son chatbot fait déjà le travail de 700 employés, réduisant le temps de résolution moyen de 11 minutes à 2 minutes, a déclaré l'entreprise.

En mai, Klarna a utilisé un avatar d'IA de Sebastian Siemiatkowski pour présenter ses résultats trimestriels. Elle a même mis en place une hotline permettant aux clients de parler directement avec un avatar interactif d'IA formé à partir de la voix, des idées et de l'expérience réelles de Sebastian Siemiatkowski.

L'entreprise s'est remise à embaucher. Elle a plus de deux douzaines de postes ouverts sur son portail d'emploi.

PRODUCTIVITÉ ET CROISSANCE

Selon Sebastian Siemiatkowski, bien que Klarna ait économisé environ 2 millions de dollars en abandonnant le logiciel Salesforce au profit de ses outils de données construits par l'IA, les économies ont été insignifiantes pour les investisseurs.

"Mes investisseurs ne vont pas se réjouir, ils vont chercher la croissance, et ils vont regarder ce que nous offrons à nos clients et comment cela se passe", a-t-il déclaré.

Klarna, qui a transformé les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme, est cotée aux États-Unis, car il s'agit du plus grand marché de l'entreprise, où elle est en concurrence avec des sociétés telles qu'Affirm AFRM.O .

L'entreprise pense toujours que l'IA peut apporter quelque chose.

"Il ne s'agit certainement pas d'un simple jeu sur les coûts... ce sera bien plus que cela, et cela nous aidera à fournir de meilleurs services aux consommateurs et aux commerçants au fil du temps", a déclaré Niclas Neglen, directrice financière de Klarna, à Reuters. Sebastian Siemiatkowski, qui détient environ 7 % de Klarna, n'a pas vendu ses parts lors de l'introduction en bourse, la plus importante pour une entreprise suédoise depuis Spotify SPOT.N .

"L'introduction en bourse est très importante pour les employés et pour nos actionnaires. C'est un peu comme un mariage, c'est une grande fête, et puis la vie continue, vous avez des enfants, et d'autres choses arrivent", a-t-il déclaré.