 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise sud-coréenne SK On lancera la production dans l'usine de batteries du Tennessee en 2028
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 03:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité de batteries de SK Innovation 096770.KS SK On prévoit de commencer la production de batteries dans son usine du Tennessee en 2028, a déclaré la société lors d'une conférence téléphonique post-résultats mercredi.

En décembre, SK On a déclaré jeudi qu'il avait décidé de mettre fin à sa coentreprise avec Ford Motor F.N pour leurs usines de batteries communes aux États-Unis, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise visant à se concentrer sur des domaines de croissance tels que les systèmes de stockage d'énergie.

Dans le cadre de cet accord, Ford prendra la pleine propriété des usines de batteries du Kentucky, tandis que SK On prendra la pleine propriété de l'usine du Tennessee et en assurera l'exploitation.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,925 USD NYSE +3,57%
Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,66 USD Ice Europ -0,06%
Pétrole WTI
62,55 USD Ice Europ -0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank