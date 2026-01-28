L'entreprise sud-coréenne SK On lancera la production dans l'usine de batteries du Tennessee en 2028

L'unité de batteries de SK Innovation 096770.KS SK On prévoit de commencer la production de batteries dans son usine du Tennessee en 2028, a déclaré la société lors d'une conférence téléphonique post-résultats mercredi.

En décembre, SK On a déclaré jeudi qu'il avait décidé de mettre fin à sa coentreprise avec Ford Motor F.N pour leurs usines de batteries communes aux États-Unis, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise visant à se concentrer sur des domaines de croissance tels que les systèmes de stockage d'énergie.

Dans le cadre de cet accord, Ford prendra la pleine propriété des usines de batteries du Kentucky, tandis que SK On prendra la pleine propriété de l'usine du Tennessee et en assurera l'exploitation.