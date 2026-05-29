L'entreprise spatiale et de défense Karman chute après une offre secondaire de 854 millions de dollars

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29 mai - ** Les actions de Karman Holdings ( KRMN.N ), fabricant de systèmes spatiaux et de défense, ont reculé de 5,3 % en pré-ouverture à 62,35 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 854 millions de dollars réalisée dans la nuit ** La société, opérant sous le nom de Karman Space & Defense, a annoncé jeudi soir que 14 millions d'actions avaient été cédées par des actionnaires existants au prix de 61 dollars

** Le volume de l'offre a été porté de 13,5 millions d'actions et le prix fixé avec une décote de 7,4 % par rapport au dernier cours de l'action ** Parmi les actionnaires vendeurs figurait la société de capital-investissement Trive Capital, selon le prospectus

** KRMN, dont le siège se trouve à Huntington Beach, en Californie, compte environ 132,5 millions d'actions en circulation

** Citigroup et Evercore sont les teneurs de livre de l'offre ** Parallèlement au lancement de l'offre jeudi soir, la société a fourni une mise à jour opérationnelle et a indiqué qu'au 25 mai, son portefeuille de projets actifs avait triplé pour atteindre environ 3 milliards de dollars depuis fin mars

** À la clôture de jeudi, l'action KRMN affichait une baisse de 10 % depuis le début de l'année

** Sur les 11 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 4 “achat fort”, 6 “achat” et 1 “vente”; le cours cible médian est de 107 dollars, selon les données de LSEG