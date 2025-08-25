L'entreprise saoudienne Humain lancera des centres de données équipés de puces américaines au début de l'année 2026, selon Bloomberg News

Humain, la nouvelle société saoudienne d'intelligence artificielle, a commencé la construction de ses premiers centres de données dans le royaume et prévoit de les mettre en service au début de 2026 en utilisant des semi-conducteurs importés des États-Unis, a rapporté Bloomberg News lundi.

Les sites de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et de Dammam, dans la province orientale, devraient être inaugurés au deuxième trimestre, chacun ayant une capacité initiale de 100 mégawatts, a déclaré la directrice générale Tareq Amin lors d'une interview accordée à Bloomberg.

Humain s'approvisionne actuellement en semi-conducteurs pour ses centres de données auprès de fabricants de puces américains, y compris les dernières puces d'IA de Nvidia NVDA.O , pour lesquelles elle a reçu l'approbation réglementaire locale, a déclaré M. Amin à Bloomberg.

Nvidia a déclaré en mai qu'elle vendrait des centaines de milliers de puces d'IA en Arabie saoudite, avec une première tranche de 18 000 de ses dernières puces "Blackwell" destinées à Humain.

Humain et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur ce rapport.

Un certain nombre d'entreprises technologiques américaines ont annoncé des contrats d'IA au Moyen-Orient en mai, alors que le président américain Donald Trump a obtenu 600 milliards de dollars d'engagements de l'Arabie saoudite envers des entreprises américaines lors d'une tournée dans les États du Golfe.

Le concepteur de puces Advanced Micro Devices AMD.O a également annoncé un accord avec Humain, déclarant qu'il avait formé une collaboration de 10 milliards de dollars.

Humain a été lancé en mai dans le cadre du Fonds d'investissement public et est présidée par le prince héritier Mohammed bin Salman. Elle propose des services et des produits d'IA, notamment des centres de données, des infrastructures d'IA, des capacités cloud et des modèles d'IA avancés.