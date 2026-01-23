L'entreprise polonaise Pepco n'augmentera pas ses prix, car l'efficacité stimule les marges, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marta Maciag

Le distributeur discount européen Pepco PCOP.WA ne prévoit pas d'augmenter ses prix pour accroître ses marges, misant plutôt sur une meilleure efficacité dans un contexte de morosité des consommateurs, a déclaré vendredi le responsable financier de sa principale marque. La stratégie de Pepco est centrée sur sa marque éponyme après la vente de Poundland en Grande-Bretagne l'année dernière, une décision destinée à simplifier le groupe et à se concentrer sur ses activités à plus forte marge en Europe continentale.

"Notre modèle n'est pas d'augmenter les prix", a déclaré Hugo van Santen, directeur financier de la marque Pepco, lors d'un entretien avec Reuters. "Nous voulons être le leader en matière de prix tout en améliorant nos marges."

Le groupe coté à Varsovie compte sur les avantages d'échelle des nouveaux magasins, les améliorations logistiques et ses opérations d'approvisionnement verticalement intégrées en Asie pour défendre sa position de leader en matière de prix, a déclaré Hugo van Santen. L'accent mis par Pepco sur les produits de première nécessité à bas prix a permis au groupe d'enregistrer une hausse de 4,3 % de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre fiscal , qui s'est achevé en décembre.

Il renforce sa position sur le marché du discount face à des rivaux tels que LPP's LPPP.WA Sinsay, a déclaré Hugo van Santen, aidé par un réseau dense de magasins qui opèrent dans des villes plus petites.

La société, qui ouvre environ cinq nouveaux magasins par semaine, prévoit d'entrer en Macédoine du Nord cette année. Elle cherche également à tirer parti de son expansion en Europe occidentale après le succès de son modèle en Espagne, au Portugal et en Italie.