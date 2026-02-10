 Aller au contenu principal
L'entreprise polonaise Niewiadow signe un accord-cadre avec Northrop Grumman pour la production de munitions de 155 mm
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe d'armement polonais Niewiadow-PGM GNSP.WA a déclaré mardi avoir signé un accord-cadre avec le fournisseur de défense américain Northrop Grumman NOC.N sur la production de munitions d'artillerie en Pologne.

L'accord, également signé par les unités Niewiadow Elaboracja Niewiadow et Zaklady Sprzetu Precyzyjnego Niewiadow, définit les règles de coopération pour la préparation, la production, la certification et l'introduction sur le marché de munitions d'artillerie de 155 millimètres, en particulier pour le marché européen, a déclaré Niewiadow.

Les conditions financières et les détails de la production n'ont pas été divulgués. L'obus de 155 mm est largement utilisé par l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie , mais son approvisionnement est insuffisant .

"Le premier domaine de coopération est la production conjointe d'un obus d'artillerie de 155 mm, qui se trouve actuellement à un stade avancé de préparation du processus de certification", a déclaré Niewiadow dans un communiqué de presse.

"(L'accord) crée une base pour le développement de la production en Pologne et pour des initiatives communes sur le marché dans le domaine de l'offre de solutions prêtes à l'emploi", a déclaré Adam Januszko, directeur général de Niewiadow, cité dans le communiqué.

