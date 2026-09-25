L'entreprise nucléaire Holtec retire son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis après avoir suspendu son offre

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Holtec Nuclear a retiré vendredi sa déclaration d'enregistrement en vue d'une introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, plus d'une semaine après avoir suspendu son projet d'introduction en bourse .

Voici quelques informations clés:

* L'entreprise de technologie nucléaire basée à Camden, dans le New Jersey, qui devait entrer en bourse la semaine dernière, avait initialement reporté son introduction, invoquant un climat défavorable pesant sur les marchés boursiers et le secteur nucléaire.

* “Nous attribuons le recul actuel du secteur de l’énergie nucléaire à une tempête parfaite de développements défavorables, principalement due à l’incertitude entourant le développement des centres de données, qui est venue s’ajouter à une série de difficultés préexistantes”, a déclaré Holtec dans son communiqué de la semaine dernière.

* À l’époque, Holtec avait indiqué qu’elle prévoyait de maintenir sa déclaration d’enregistrement déposée auprès de la SEC américaine.

* Toutefois, dans un document déposé vendredi, la société a indiqué qu’elle “demandait le retrait de la déclaration d’enregistrement car elle ne souhaite plus procéder à une offre publique de titres pour le moment”.