L'entreprise nucléaire Centrus recule après une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 500 millions de dollars

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10 septembre - ** Les actions de Centrus Energy ( LEU.N ), fournisseur de combustible nucléaire, ont reculé de 3% à 176 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d’une levée de fonds complémentaire de 500 millions de dollars

** Le producteur d’uranium faiblement enrichi a annoncé mercredi en fin de journée la fixation du prix de 500 000 actions et de bons de souscription préfinancés permettant d’acheter environ 2 millions d’actions au prix de 199,64 dollars

** L'offre comprend quatre séries de bons de souscription associés permettant d'acquérir jusqu'à environ 6,99 millions d'actions; ces bons de souscription sont exerçables à 125%, 150%, 175% et 200% au-dessus du dernier cours de clôture de l'action, soit 181,49 dollars, conformément au prospectus

** LEU, dont le siège social est situé à Bethesda, dans le Maryland, compte environ 19,2 millions d’actions en circulation

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour son fonds de roulement général et à des fins corporatives, notamment pour investir dans le développement et le déploiement de technologies, le remboursement ou le rachat de dette, les dépenses d’investissement, ainsi que pour d’éventuelles acquisitions, entre autres

** Guggenheim Securities et Barclays sont les chefs de file de l’opération

** Depuis le début de l’année, l’action LEU a reculé de 25%

** Sur 18 analystes, 11 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 7 la note « conserver »; l’objectif de cours médian est de 240 dollars, selon LSEG