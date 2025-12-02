L'entreprise logicielle Vinci, qui accélère la simulation matérielle, lève 36 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

La startup Vinci a annoncé mardi avoir levé 36 millions de dollars pour financer son activité de création de logiciels capables d'accélérer la conception de puces et d'autres matériels en accélérant de manière significative la simulation de ces dispositifs.

Le logiciel de la société basée à Palo Alto, en Californie, entre sur un marché encombré de produits de simulation similaires basés sur l'intelligence artificielle et fabriqués par des sociétés de conception de logiciels de puces bien établies, telles que Cadence CDNS.O et Synopsys SNPS.O .

Vinci a déclaré que son logiciel de simulation utilise un modèle d'intelligence artificielle conçu en interne pour augmenter la vitesse de simulation des puces.

L'entreprise se consacrera d'abord à la simulation thermique et s'étendra ensuite à d'autres domaines. Les puces d'IA avancées génèrent d'énormes quantités de chaleur, au point que les derniers systèmes de Nvidia NVDA.O nécessitent un refroidissement liquide pour de nombreuses configurations.

Le directeur général de Vinci, Hardik Kabaria, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que son logiciel alimenté par l'IA est capable d'améliorer les vitesses de simulation sans les erreurs souvent générées par les grands modèles de langage, décrits par les acteurs de l'industrie comme des hallucinations. Le logiciel est capable d'effectuer des simulations à pratiquement n'importe quel stade du processus de conception des puces, a-t-il ajouté.

M. Kabaria a refusé d'identifier les clients actuels, mais il a indiqué que Vinci menait des programmes pilotes avec plusieurs grandes entreprises de fabrication de puces et que 10 entreprises de fabrication de puces avaient procédé à une analyse comparative du logiciel.

Le cycle de financement de série A de 36 millions de dollars a été mené par Xora Innovation, et les autres investisseurs comprenaient Khosla Ventures et Eclipse. La société a levé un total de 46 millions de dollars jusqu'à présent. Vinci n'a pas évoqué son évaluation.

La société compte environ 25 employés et prévoit d'utiliser un modèle basé sur l'utilisation pour générer des revenus.