L'entreprise japonaise NEC acquiert CSG Systems pour 2,89 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration; paragraphes 3,4)

Le groupe technologique japonais NEC 6701.T va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels pour les télécommunications et la large bande CSG Systems CSGS.O , a-t-il déclaré mercredi.

L'acquisition, qui devrait être finalisée en 2026, sera financée par une combinaison de liquidités et de dettes externes, a précisé NEC.

Il a ajouté que cette nouvelle acquisition compléterait les activités d'une filiale américaine de logiciels existante, Netcracker, ce qui leur permettrait de promouvoir des ventes mutuelles.

En janvier, Reuters a rapporté que NEC envisageait une offre pour CSG.