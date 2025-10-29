L'entreprise italienne Bending Spoons s'apprête à racheter AOL et obtient un financement par emprunt de 2,8 milliards de dollars

La société italienne de technologie Bending Spoons a déclaré mercredi qu'elle allait racheter AOL à Yahoo, qui est soutenu par Apollo Global Management APO.N , ajoutant ainsi une marque Internet historique à son portefeuille croissant d'entreprises numériques.

Bending Spoons a déclaré avoir obtenu un financement par emprunt de 2,8 milliards de dollars pour soutenir l'acquisition, ainsi que des investissements dans la recherche et le développement et de futures activités de fusion et d'acquisition.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. Des sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters que Yahoo était sur le point de vendre AOL à Bending Spoons pour 1,4 milliard de dollars, Reuters ayant fait état de cette transaction probable le 1er octobre.

UN NOUVEAU CHAPITRE POUR AOL

"AOL est une entreprise importante et appréciée, dont la marque a résisté à l'épreuve du temps", a déclaré Bending Spoons dans un communiqué transmis à Reuters.

"Elle dispose de fondamentaux solides - une forte rétention des abonnés et, avec environ 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, un excellent engagement", elle a ajouté, précisant qu'AOL se classe parmi les 10 applications de messagerie les plus utilisées dans le monde.

Bending Spoons , dont le siège est à Milan, s'est imposée comme l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Europe, avec une stratégie consistant à racheter des entreprises technologiques en difficulté et à les réorganiser.

L'opération marque un nouveau chapitre pour AOL, l'ancien géant de l'ère Internet, connu pour son service de messagerie et sa notification "You've Got Mail".

AOL a été au centre de la plus grande fusion de l'histoire à l'époque, lorsqu'elle a fusionné avec Time Warner en 2000, mais cette méga-opération a donné lieu à des enquêtes réglementaires et à des dépréciations d'actifs.

UNE SÉRIE D'ACQUISITIONS

L'annonce de l'accord avec AOL intervient un mois après que Bending Spoons a conclu un accord définitif pour l'acquisition de la plate-forme vidéo Vimeo .

Le dernier paquet de financement a été fourni par un consortium de banques de premier plan, dont Banco BPM, BNP Paribas, CACIB Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Société Générale, UniCredit et Wells Fargo.

Ce tour de table porte le financement total de la dette de Bending Spoons en 2025 à environ 4 milliards de dollars, a indiqué la société.

Bending Spoons, dont les produits comptent 300 millions d'utilisateurs mensuels, a récemment procédé à une série d'acquisitions, dont le service de partage de fichiers WeTransfer, l'outil de prise de notes Evernote et l'éditeur de photos Remini.

Les banquiers considèrent l'entreprise comme un candidat à une offre publique initiale (IPO) aux États-Unis.