L'entreprise italienne Bending Spoons rachète Eventbrite pour 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société technologique italienne Bending Spoons va racheter le fournisseur de services de billetterie Eventbrite EB.N pour environ 500 millions de dollars, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun mardi.

DÉTAILS DE LA TRANSACTION

* Les actionnaires d'Eventbrite recevront 4,50 dollars par action, soit une prime de 82 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours de la société au 1er décembre.

* La transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Eventbrite, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

* Eventbrite deviendra une société privée après la clôture de l'opération.

CONTEXTE CLÉ La société milanaise Bending Spoons s'est développée en rachetant et en réorganisant des entreprises numériques réputées telles que le service de partage de fichiers WeTransfer et l'outil de prise de notes Evernote. Au début de l'année, elle a accepté d'acheter la plateforme de streaming vidéo Vimeo et le portail web AOL. Elle a été évaluée à 11 milliards de dollars lors d'un tour de table en octobre.

Valeurs associées

EVENTBRITE RG-A
2,490 USD NYSE 0,00%
